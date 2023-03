Společnost vznikla v roce 1999, přičemž u jejího založení stáli čtyři společníci, kteří zde působí dodnes. Původním záměrem bylo vybudovat firmu, která se bude věnovat obchodu s hliníkem. O několik let později se však vedení firmy rozhodlo rozšířit portfolio dodávaného hutního materiálu o další dvě komodity – ocel a nerezovou ocel. „Důvodem, proč jsme se začali věnovat i dalším komoditám než jen hliníku, bylo mimo jiné rozložení možného rizika,“ říká předseda představenstva Václav Jízdný. Díky takto široké nabídce je společnost schopna obsáhnout daleko větší část trhu v mnoha průmyslových oborech, dodává.

Určujícím pro další směřování společnosti se ukázalo strategické rozhodnutí, že firma svým zákazníkům nabídne i služby v oblasti dalšího zpracování hutních výrobků. Z původních prostor v garážích tehdejšího ČSAD Bruntál se společnost přestěhovala do objektu, ve kterém kromě skladů získala také odpovídající administrativní zázemí a prostor pro umístění svého prvního technologického zařízení – linky na dělení plechu.

Po následné expanzi vybudovala společnost ALFUN v průmyslové zóně na okraji Bruntálu areál, kde se kromě skladů a administrativy nachází moderní servisní centrum, které postupně vybavila řadou pokročilých technologií.

Aktuálně firma dodává široký sortiment plechů, pásů, desek, profilů a tyčí z hliníku, ocelových plechů a pásů, nerezových plechů, pásů a tyčí. Svým zákazníkům nabízí příčné a podélné dělení plechů a pásů na vlastních dělicích linkách a pilách, broušení a kartáčování povrchů či řezání vodním paprskem.

Široký sortiment produktů a služeb

Investice do technologií se vyplatila. Servisní centrum společnosti je svým širokým zaměřením na zpracování oceli, nerezu a hliníku v Česku poměrně unikátní. Rozmanitost produktového portfolia v kombinaci s nabízenými službami dělá ze společnosti ALFUN nejen dodavatele širokého sortimentu hutního materiálu, ale také partnera pro dodávky již opracovaných polotovarů. „Rozhodnutí nebýt jen obchodníkem, ale stát se i výrobcem nás posunulo výrazně vpřed a otevřelo nám cestu k novým zákazníkům a trhům,“ vysvětluje Václav Jízdný.

Nejčastější službou, kterou zákazníci požadují, je podélné a příčné dělení plechů či pásů. ALFUN je vybaven také pilami pro dělení hliníkových desek, vodními paprsky pro řezání nepravidelných tvarů, pilami pro dělení profilů a tyčí, ale také brousicí a kartáčovací linkou, která je určena pro zdokonalení povrchu nerezových plechů. Ve druhém čtvrtletí letošního roku bude uveden do provozu také první laser a ohraňovací lis pro další zpracování plechů.

„V oblasti zpracování oceli a nerezu se specializujeme převážně na ploché výrobky, což jsou plechy a pásy do tloušťky pěti milimetrů. Naší filozofií je, že námi dodávané zboží musí být to nejlepší na trhu,“ vysvětluje Václav Jízdný. „Příslušná evropská norma, která například specifikuje rovinnost plechu, udává i přípustné prohnutí v rámci určité délky. My však dbáme na to, aby plech, který dodáváme, byl „absolutně“ rovný. V některých případech totiž může i minimální odchylka zákazníkům při dalším zpracování způsobit problémy. I proto jsme při pořizování strojního vybavení vybírali pouze nejlepší technologie nabízející špičkovou kvalitu.“

„Námi dodávané zboží musí být to nejlepší na trhu,“ říká Václav Jízdný. Foto: Václav Vašků

Rychlá dostupnost materiálu

Kromě bruntálského servisního centra jsou zákazníkům společnosti k dispozici také čtyři logistická centra – v Praze, Českých Budějovicích, ve slovenské Seredi a v maďarském Székesfehérváru. Všechna jsou vybavena základními technologiemi pro dělení materiálu. Kromě toho má ALFUN své obchodní zastoupení i v Polsku a Rakousku. „V dodávkách materiálu do zahraničí jsme limitováni náklady na dopravu,“ upřesňuje Václav Jízdný. „Naše zájmové teritorium lze vytyčit kružnicí o průměru zhruba tisíc kilometrů, protože přepravovat materiál na delší vzdálenost z našeho pohledu ztrácí smysl. Nicméně zákazníky máme třeba i ve Španělsku a s naším materiálem se můžete setkat i u severního polárního kruhu nebo v Mexiku.

Největší objem výroby ve společnosti ALFUN představuje zpracování oceli a nerezu. Tyto komodity aktuálně tvoří přibližně 60 procent produkce. Zbývajících 40 procent představuje zpracování hliníku. Mezi zákazníky patří jak velcí odběratelé, kteří objednávají materiál ve stovkách tun, tak i menší podnikatelé a živnostníci, kteří odebírají třeba jen kusové položky.

Václav Jízdný, předseda představenstva ALFUN Vedení společnosti ALFUN věnoval téměř celý svůj profesní život, v současné době je předsedou představenstva. Před založením firmy působil v někdejších Kovohutích Břidličná. Vystudoval ekonomiku a management na Vysoké škole báňské v Ostravě. Ve volném čase se věnuje sportu – jízdě na kole, vysokohorské turistice nebo lyžování. Podle svých slov rád v tom, co dělá, cítí alespoň trochu adrenalinu.

Krize se v Bruntále nebojí

S fungováním v období krize má již management bruntálské společnosti své zkušenosti. Kolem roku 2008, kdy klesaly ceny kovů, byly sklady společnosti plné draze nakoupeného materiálu. Ten bylo potřeba zhodnotit, k čemuž v té době posloužila nově instalovaná linka na výrobu plechů. Díky schopnosti nabídnout zákazníkům i nestandardní formáty tehdy společnost získala řadu nových velkých zákazníků. Dobře se v posledních letech firma vyrovnala i s dopady, které s sebou přinesla pandemie covidu‑19.

Současná krize, která je vyústěním mnoha faktorů, od způsobu, jakým se svět vypořádal s covidovou pandemií, přes stále větší byrokratické zásahy do fungování trhu až po válku na Ukrajině, má velký vliv na průmyslové obory, jako je automobilový průmysl, strojírenství či stavebnictví. Tyto segmenty trhu v současnosti fungují v jen těžko předvídatelných vlnách. Každá krize s sebou zároveň ale přináší i nové příležitosti. Například obava z nedostatku plynu způsobená přerušením dodávek z Ruska, včetně jeho vysoké ceny, nahrávají výrobcům produktů souvisejících s vytápěním, tedy nejen tepelných čerpadel a klimatizací, ale i klasických kotlů, výměníků, krbů a krbových kamen.

„Když začala válka na Ukrajině, a uzavřely se tak cesty pro dodávky ukrajinské i ruské oceli, vznikla na trhu panika, že bez tak významných zdrojů se Evropa neobejde,“ říká Václav Jízdný. „Čas ale ukázal, že ukrajinská ani ruská ocel v globálním měřítku nikomu nechybí a bylo možné ji nahradit jinými zdroji. Pravda však je, že trh je značně rozkolísaný, jak z hlediska nabídky, tak poptávky. Část evropských oceláren v průběhu minulého roku výrazně omezila výrobu a došlo i k uzavření řady vysokých pecí. Evropský průmysl není v úplně dobré kondici a je potřeba jej vnímat v kontextu s reálnou spotřebou. S omezenou poptávkou samozřejmě roste i cena, protože výrobci oceli nechtějí dále zvyšovat své ztráty, způsobené výrazným nárůstem výrobních nákladů. Jestli dále cena poroste, případně kam až, je dnes otázkou… “

V současné době ALFUN zaměstnává přibližně 300 pracovníků, a patří tak k největším zaměstnavatelům v rámci tohoto severomoravského regionu. V roce 2022 firma vytvořila obrat ve výši téměř sedm miliard korun.

