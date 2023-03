Inaugurační projev prezidenta Petra Pavla nebyl špatný. Povedlo se mu potěšit příznivce a současně příliš neurazit odpůrce – už jen to ho radikálně odlišuje od jakéhokoli vystoupení jeho předchůdce Miloše Zemana. Současně ale mimoděk ukázal, jaká rizika jsou s Pavlovým prezidentstvím spojena a že to s proklamovaným pokusem spojovat společnost vůbec nebude jen tak.

Když Pavel hovořil o tom, že v minulých letech dostávali příležitost populisté, kteří svůj vlastní úspěch a vliv opírají o lži, manipulace a zneužívání strachu, bylo jasné, že tím myslí nejen Miloše Zemana, ale i Andreje Babiše. Ten se jako potrefená husa taky hned ozval. A začal tvrdit, že populismus znamená, že je „pro lidi“. Ve smyslu, že jim dá všechno, ať to stojí co to stojí. Pro Pavla to bude znamenat věru tvrdý oříšek. Vysvětlit lidem, že někdy je lepší se trochu omezit kvůli budoucnosti.