Co by se mělo stát, aby byly byty levnější? Odpověď na tuto otázku ještě do poloviny loňského roku řešilo mnoho chytrých a vzdělaných lidí a odpovědi se našly: regulace Airbnb, zvýšení majetkových daní, pokuty za neobsazené byty...

Nakonec našel řešení trh. Vysoká inflace snížila reálnou cenu bytu, i když nominálně se ceny nehnuly. Prudký růst úrokových sazeb, tedy výrazné zdražení hypoték, zmrazilo poptávku a dál tlačí na ceny bytů, a to i v nominálním vyjádření. Bohužel ani jedno z toho – tedy nominální i reálný pokles cen bytů – zatím nezvýšilo dostupnost bydlení. Jen z trhu pro stále omezenější skupinu investorů udělalo trh, pro který je název „ospalý“ čistým optimismem.