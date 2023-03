Máte za sebou první rok své existence. Jaký byl?

Byl to fascinující rok plný turbulentních změn, zároveň plný umění, objevování a konečně zase setkávání. Otevírali jsme v symbolické datum 22. února 2022, pouhé dva dny před ruskou invazí na Ukrajinu, navíc stále v době nejrůznějších covidových omezení. Nepříjemně nás překvapil rapidní nárůst cen za energie, pozitivně zase obrovský zájem o návštěvu naší rekonstruované budovy včetně zahajovací multimediální výstavy Kinetismus: 100 let elektřiny v umění s velkým mezinárodním přesahem, která průměrně dosahovala na čtyři sta návštěvníků denně. V prvním roce života Kunsthalle jsme široké veřejnosti představili pět výstav a tři instalace. Na každý z našich výstavních projektů jsme měsíčně navazovali bohatým vzdělávacím programem. Uskutečnili jsme více než pět set workshopů či komentovaných prohlídek a dalších eventů. Třešničkou na dortu se pak pro nás stalo prestižní ocenění Grand Prix Architektů, které studio Schindler Seko Architects získalo za komplexní proměnu bývalé Zengerovy trafostanice na Kunsthalle Praha.

Aktuálně startuje (23. 3.) vaše výstava Bohemia: Příběh fenoménu 1950–2000. Co vše na ní bude k vidění?

Naše výstava pod vedením hostujícího kurátora Russella Fergusona se zabývá projevy bohémy po druhé světové válce, a to nejen v Evropě, ale i ve světě. Bohemia propojuje díla devětatřiceti umělců a umělkyň, mezi nimiž figurují rozmanité osobnosti jako Alice Neel, Wolfgang Tillmans, Nan Goldin a řada dalších. Někteří z těchto umělkyň a umělců se na společné výstavě objevují vůbec poprvé. Výstava autenticky zachycuje swingující Londýn šedesátých let v podobě děl Richarda Hamiltona nebo Kena Russella, stejně tak se ale můžete těšit na krátký film Roberta Franka a Alfreda Leslieho Pull My Daisy z roku 1959 nebo portréty radikální malířky Alice Neel. Příběh fenoménu na přelomu století uzavírá melancholické dílo Gabriela Orozca z Mexika či Wolfganga Tillmanse z Londýna, které koneckonců stále evokuje hédonismus a atmosféru barů Paříže 19. století, kde příběh bohémy započal.

Co dalšího plánujete pro tento rok?

V červnu návštěvníkům představíme například výstavu s názvem Lost in the Moment That Follows, která mapuje rozmanitou uměleckou sbírku významného rumunského sběratele Ovidia Sandora. Dalším tahákem pak bude podzimní výstava světově proslulé umělecké dvojice Elmgreen & Dragset. Tento dánsko‑norský tandem je známý svým podvratným humorem a mimořádným citem prolínat umění, design a architekturu. Jejich výstava v Kunsthalle Praha bude jejich vůbec první samostatnou výstavou v Česku. Zcela pohltí oba dva největší výstavní prostory Kunsthalle. Měřítkem, formou a obsahem to bude opravdu neopakovatelná výstava.

Vedle výstav, edukačních a kulturních programů vytváříte také vlastní sbírku. Na základě jakých kritérií a jaká významná díla obsahuje?

Sbírka Kunsthalle Praha momentálně obsahuje přibližně dva tisíce sbírkových předmětů a skládá se ze tří pomyslných pilířů, od moderního přes poválečné po současné umění. Koncentrujeme se na významné a originální autory a umělecké směry z Česka a střední Evropy v kontextu příkladů mezinárodního umění.

