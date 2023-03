Jak úspěšný byl váš loňský rok?

Pro náš aukční dům byl tím nejúspěšnějším v dosavadní historii. Podařilo se nám dosáhnout nejen rekordního obratu, převyšujícího 200 milionů eur, ale také řady skvělých prodejů. Mezi starými mistry to byla Tizianova Kající se Máří Magdalena, která se v naší květnové aukci starých mistrů prodala za 4,8 milionu eur, či Madona s Ježíšem od Giovanniho Belliniho za 1,4 milionu eur, kterou jsme nabídli v podzimní aukci starých mistrů v rámci našeho Classic Week.

Zvýšil se počet akvizic z Česka do vašich vídeňských aukcí?

Ano, i pro nás v Praze byl loňský rok ještě úspěšnější než ten předešlý. A tak jsme díky několika významným akvizicím zaznamenali další nárůst jak co do počtu položek, tak co do výše dosažených cen za akvizice z ČR. Velmi mě potěšilo, že se nám podařilo získat už druhý obraz Alfonse Waldeho, jednoho z nejžádanějších jmen rakouské moderny. Velkou radostí bylo vidět tento obraz na obálce katalogu naší aukce moderního umění, stejně jako sledovat samotnou aukci, která se zastavila až na výsledné ceně 565 tisíc eur.

Přinesl loňský rok na trhu s uměním nějaký nový trend?

V uplynulém roce jsem zaznamenal opravdu vysoký nárůst nových zákazníků, kteří se o nákup umění zajímali čistě pragmaticky z investičních důvodů. Především jaro bylo z hlediska odhadů dalšího vývoje „co bude“ velmi divoké, protože se situace v Evropě doslova přes noc zcela změnila. To s sebou samozřejmě přineslo i výraznou dynamiku do aukčního dění. Co se poptávky týče, určitě si nemyslím, že došlo u našich zákazníků k nějaké výraznější změně preferencí, nejúspěšnější byly opět aukce současného a moderního umění. Ale situace se samozřejmě nedá zase tak snadno zevšeobecnit, protože pokud se člověk podívá třeba na vývoj českého a rakouského umění 19. století, je patrné, že se tato kategorie odvíjí v obou zemích zcela odlišně. V Česku je zájem o české umění 19. století stále výraznější. Naopak v Rakousku je už několik let patrný klesající zájem o tento segment, který pouze čas od času „rozčísne“ nějaká opravdu ojedinělá práce. Naproti tomu jsou tam teď hodně v kurzu malířky konce 19. a přelomu 19. a 20. století, zatímco řada prací dříve tradičně žádaných autorů 19. století své nové majitele hledá stále obtížněji.

Jaké aukce připravujete v nadcházejícím období?

Na začátku května nás čeká první aukční týden letošního roku, Classic Week s aukcemi obrazů 19. století, starými mistry a starožitnostmi. V aukci obrazů 19. století budeme nabízet nádherný a rozměrný obraz Eugena von Blaase, který dlouhá desetiletí patřil do jedné české sbírky. Ale Blaas je samozřejmě jméno pro naši zahraniční klientelu, pro české zákazníky budou atraktivnější spíše jména jako Gabriel von Max či Alois Kalvoda, jejichž krásná díla budou nabízena v téže aukci. Do začátku května je to pro nás ale pořád hodně daleko, do té doby nás čeká ještě celá řada dalších aukcí, od zbraní a militarií přes asiatika až po tradiční velikonoční aukci v Salcburku.

