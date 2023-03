Je pravděpodobné, že letos čeká aukční trh v Česku unikátní moment. Do dražby totiž vstoupil obraz Oskara Kokoschky s názvem Frau mit dem Sklaven (Žena a otrok) s vyvolávací cenou neuvěřitelných 200 milionů korun. Jelikož se aukce uskuteční až po uzávěrce tohoto magazínu, výsledek zatím neznáme. Přesto je už teď jasné, že půjde o současný rekord tuzemských aukčních domů, pokud najde plátno svého kupce. Jaké budou další klíčové okamžiky letošního trhu s uměním prozradily Anna Pulkertová a Valérie Dvořáková z Art Servisu J&T Banky.

Jaké budou hlavní trendy v segmentu umění, trhu s uměním a ve sběratelství pro rok 2023?

V. D.: Vzhledem k tomu, že ke sběratelství se čím dál častěji dostává mladší generace, lze očekávat, že i nadále porostou specifické segmenty trhu s uměním. Nemám na mysli jen digitální umění, u kterého se to tak nějak očekává, ale i média, která je možné pořídit za nízké částky, a přitom mají silný potenciál. Typicky se to týká fotografie nebo prací na papíře. Kromě toho příští rok očekávám další milník minimálně na českém aukčním trhu.

A. P.: Rovněž se složitou ekonomickou situací poroste i zájem o umění jako alternativní investici. Na trhu pak bude s rostoucí inflací znovu sháňka především po historií prověřených jménech, jak už to tak v době krizových scénářů bývá. Věřím ale, že ani současné umění nezůstane stranou. Budou také vznikat nové projekty, které umožní mnoha menším investorům frakční vlastnictví hodnotných uměleckých děl.

Loňský rok byl v prodeji umění rekordní. Bude stejně úspěšný i ten letošní?

A. P.: Věřím, že ano. Ze své praxe mohu říci, že v posledních letech v Česku zájem o umění stále roste. Čím dál tím více lidí vnímá umění jako důležitou součást života. Zvyšuje se i počet sběratelů umění. Mnoho lidí v současné ekonomické situaci chápe umění i jako zajímavou možnost, jak diverzifikovat své investiční portfolio.

V. D.: Až na covidovou výjimku se trh v Česku obecně vyvíjí stále rostoucím směrem. A nevidím jediný důvod, proč by měl stagnovat, nebo dokonce klesat. Zařazení Kokoschkova díla s tak vysokou kladívkovou cenou naznačuje, že i aukční síň si je vědoma velkého sběratelského apetitu. Umění už v minulosti prokázalo, že je v krizi dobrým uchovatelem peněz, a touto poučkou se evidentně řada investorů řídí i v současné krizi.

Co na letošek v oblasti umění a sběratelství chystá J&T Banka?

V. D.: Vedle výstavních projektů v naší galerii Magnus Art spadá na letošek další, již třetí ročník velké přehlídky současného českého umění J&T Banka Art Index Pop‑up. Těšíme se, protože už teď víme, že bude výstava zase jiná než ty předchozí. Opět v netradičních prostorách na počátku září, jen na pár dní, vystavíme to nejzajímavější, co vzniká v ateliérech současných českých umělců, s cílem inspirovat širokou veřejnost k životu s uměním. Po celý rok poběží ale i celá řada dalších projektů. Já osobně se těším především na druhé vydání J&T Banka Art Reportu, který mapuje české sběratelství a trh s uměním.

A. P.: V letošním roce se můžeme vedle toho, co zmínila Valerie, těšit hned na tři výstavy soukromých sbírek v naší galerii Magnus Art. Právě v těchto dnech jsme tam veřejnosti představili sbírku kroměřížského podnikatele Josefa Maixnera, jehož přístup ke sbírání je opravdu unikátní. Už přes šest let každý pátek vyráží do ateliérů českých umělců a buduje svou sbírku. Jak sám říká, kupuje to, co ho oslovuje a co se mu líbí. Určitě se přijďte na výstavu s názvem Jezdec podívat.

