Trh s hypotékami je zamrzlý už několik měsíců v řadě, což potvrdila i nedávná statistika České bankovní asociace: v únoru činil meziroční propad bezmála 70 procent. Banky tak z tohoto pohledu nezažívají zrovna nejlepší časy. Přitom ještě před rokem a půl nestíhaly tyto úvěry na pobočkách vyřizovat a musely personálně posilovat oddělení.

Za výrazným poklesem zájmu stojí do jisté míry vysoká inflace, hlavním důvodem jsou ale vysoké úrokové sazby. Hypotéky se nyní prodávají s úrokovou sazbou okolo šesti procent a jsou tak na nejvyšších hodnotách za posledních 20 let. Podle Martina Vaška, který je od loňského listopadu novým generálním ředitelem Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny, se navíc situace ze střednědobého hlediska výrazně nezlepší.

„Během následujících zhruba tří let by se sazby mohly dostat pozvolným tempem klidně do intervalu mezi čtyřmi a pěti procenty,“ říká v rozhovoru pro HN s tím, že úrokové sazby okolo nuly obecně v ekonomice nedělají dobrotu. „Po zkušenostech z posledních let, kdy přišly velké ekonomické šoky nejdříve v podobě pandemie a pak i války na Ukrajině, nebudou centrální banky po světě spěchat s tím, že by sazby opět dostaly na takto nízkou úroveň.“ V rozhovoru mluvil i o tom, jak často nyní dochází k zástavám nemovitostí, které už klienti nedokážou splácet, a jaké typy nemovitostí zlevňují nejvíce.

Do Hypoteční banky jste se vrátil zhruba po deseti letech. Co se za tu dobu na trhu změnilo?

Je zde mnohem více konkurenční prostředí a to je skvělá zpráva pro klienty. Na trh vstoupili menší hráči, kteří mu dodali dynamiku. I nás ženou vpřed, protože pořád chceme zůstat na čele pelotonu.

Co větší konkurence na trhu způsobila?

Rozhýbala úrokové sazby, zvýraznila vliv, který má každé zvýšení nebo snížení úrokové sazby o 10 bazických bodů na to, kolik uděláte nových obchodů. Každý takový pohyb směrem nahoru či dolů je znát. Je to extrémně senzitivní hra. Přinesla i snížení obchodních marží bankovním domům. Třeba během posledních tří let byl trh natolik konkurenční, že tyto marže byly

skutečně minimální.