Google šest týdnů po překotném představení svého systému Bard vypustil jeho první testovací verzi na veřejnost. My jsme si ho mohli otestovat, i když zatím mluví jen anglicky. Ani to není nejzajímavější zpráva týdne, a už vůbec ne jediná spojená s umělou inteligencí. Generativní AI schopná konverzovat a provádět jednoduchou práci s texty a daty je všude. Skoro.

Příjemnou změnou v záplavě zpráv, ve kterých se firmy předhání v prezentaci přelomových funkcí založených na strojovém učení, je nová verze aplikace Zoner Photo Studio X. Aplikace českého (brněnského) konkurenta pro Photoshop a Lightroom se bez umělé inteligence obešla, soustředí se na precizní lidskou práci.

Největší změnou pro profesionály a nadšené amatéry je přímá podpora 1200 nejpoužívanějších objektivů. To znamená, že při „vyvolání“ digitálních fotografií Zoner automaticky odstraní z fotografií vady způsobené známými limity existujících objektivů, jako je zkreslení obrazu, chromatická aberace (fialové okraje na hranách objektů) nebo vinětace, kdy jsou okraje snímku tmavší. Umělá inteligence by podobné úpravy zvládla také, ale vymýšlela by si, precizní nastavení pro konkrétní objektiv má zaručit vyšší věrnost předloze.

Podobně jako umí umělá inteligence ušetřit čas při úpravách, umí to i programátoři. Ti ze Zoneru zrychlili načítání velkých fotografií ve formátech RAW, čas pro otevření je poloviční ve srovnání s předchozí verzí.

Kromě toho Zoner umí lépe pracovat s více monitory, vylepšil i střih videa a zákazníkům fotografů umožní vybrat v online fotogalerii snímky, které chtějí dále zpracovat. Zoner Photo Studio X už sedmý rok funguje na principu předplatného, který brněnská firma převzala od dominantního výrobce grafických aplikací Adobe. V Česku vznikl také bezplatný online nástroj pro práci s grafikou Photopea, který vyvíjí Ivan Kuckir, který se do Česka přestěhoval z Ukrajiny, když mu bylo jedenáct let.

Zajímavou dohru měl pokus zakladatele Bellingcatu Eliota Higginse, který s pomocí generativní AI Midjourney v5 vytvořil fotorealistické obrázky zatýkání bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. O možném zadržení Trumpa se hovoří v souvislosti se zneužitím peněz na prezidentskou kampaň na úplatek pro jeho bývalou milenku Stephanie Gregory Cliffordovou, známější jako Stormy Daniels.

Snímky policistů strhávajících Trumpa na zem vyvolaly velkou odezvu a je možné, že stojí za veřejnými prohlášeními Trumpa, že chce být zatčen a odveden v poutech. Americký exprezident nejspíše věří, že jeho zatčení vyvolá silnou reakci, stejně jako jeho prohra ve volbách, která vedla k útoku jeho stoupenců na Kapitol. Pro Eliota Higginse ale měl úspěch jeho tvorby negativní výsledek – přišel o svůj uživatelský účet pro Midjourney a provozovatelé služby zakázali vytváření obrázků, které obsahují slovo „zatčení“ nebo jméno Donald Trump.

Microsoft je při hraní s umělou inteligencí opatrnější a umí na ní vydělávat. Nyní oznámil další rozšíření funkcí spojených s „automatickým“ psaním kódu ve službě GitHub. Tam už umělá inteligence výměnou za 10 nebo 20 dolarů měsíčně (pro jednotlivce a firmy) pomáhá s psaním rutinního kódu díky funkci GitHub Copilot. Nová funkce Copilot X je založená na systému ChatGPT4, a tak kromě generování počítačového kódu umí také vysvětlovat, vyhledávat a vytvářet popisy nebo servisní materiály k počítačovým programům.

Francouzský Ubisoft zase odhalil interní nástroj pro tvorbu dialogů ve hrách založený na umělé inteligenci. Moderní hry s otevřeným světem a stovkami postav obsahují miliony slov textu a umělá inteligence má usnadnit jejich tvorbu, podobně jako to chce prosadit Microsoft v aplikacích Office 365. Herní scenáristé mají mít s novým pomocníkem více času na cizelování hlavní příběhové linie a důležitých herních interakcí. Obavy, že všechny dialogy budou působit stejně, jsou docela zbytečné – genericky už působí dialogy v řadě videoher.

Krátkou zprávu z české herní scény přinesla společnost Madfinger Games Marka Rabase, která po řadě mobilních her pracuje na svém prvním titulu pro osobní počítače. Aby si uvolnila ruce (a nejspíše získala nějaké finance), převedla své stávající tituly, jako je Dead Trigger 2 a Shadowgun Legends, do portfolia společnosti Deca Games. Ta patří do holdingu Embracer, který vlastní autory Kingdom Come: Deliverance, pražské studio Warhorse.

Umělá inteligence nejspíše vystrčí hlavu i na akcích Maker Faire, kde se představují technologické inovace i řemesla, protože kutilství má spoustu podob. První letošní akce proběhne už tuto sobotu v Karlových Varech v hotelu Thermal. Hlavní pražský Maker Faire pak má termín 10. až 11. června, i když program zatím na webu MakerFaire.cz chybí. Určitě tam ale nebude chybět Josef Průša, jehož Prusa Research je hlavní partner veletrhu.