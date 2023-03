Co největší mezinárodní aerolinky světa Emirates utržily a vydělaly v dobrých letech za celý rok, to stihly loni zhruba za polovinu času. Velmi dobře to ukazuje, jak výjimečný rok letecké společnosti zažily. „Tedy ty, které byly připraveny se rychle vrátit na nebe. Ty vydělaly spoustu peněz a dokázaly zahojit to, co je stál covid,“ říká v rozhovoru pro HN šéf české pobočky Emirates Bořivoj Trejbal. Letošek už by měl být dle něj podobný jako předcovidové roky. „A to rozhodně nebyly špatné časy,“ optimisticky dodává.

