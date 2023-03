Nedávno se tuzemskými médii prohnala zpráva, že Češi zamíří k Měsíci. Brněnské firmě TRL Space se společně s mezinárodním vědecko-technickým konsorciem složeným převážně ze zemí střední a východní Evropy podařilo získat od Evropské vesmírné agentury (ESA) finance na rozpracování myšlenky vyslání umělé družice LUGO na oběžnou dráhu Měsíce. A to proto, aby odsud zkoumala zvláštní měsíční sopečné útvary a tím pomohla zjistit, kdy sopečná činnost na povrchu našeho souputníka skončila. Také má hledat lávové tunely skryté před našimi zraky v podzemí. Ty by totiž v budoucnosti mohly využívat lidské posádky při dlouhodobých pobytech jako ochranu před kosmickou radiací.

Je to naprosto skvělá zpráva a nejen kvůli tomu, že autor těchto řádek je v navrhované misi vedoucím vědeckého týmu a myšlenku, co by měla sonda zkoumat, pomáhal vytříbit. Skvělá zpráva je to totiž hlavně pro Česko. Na poli kosmických aktivit probíhá ve světě revoluce, celé odvětví dramaticky roste, a je tak záhodno do něj naskočit. Tento úspěch ukazuje, že se o to Česko snaží, a to docela úspěšně.