Miloš Zeman už měsíc není prezidentem a zjevně se mu stýská po pozornosti, která vždy byla jeho druhou největší drogou. Podal na Úřad pro ochranu osobních údajů stížnost na lékaře Ústřední vojenské nemocnice kvůli tomu, že v době jeho hospitalizace, kdy nebylo jasné, jestli bude dál schopen dál vykonávat funkci, předali předsedovi Senátu povšechnou zprávu o jeho zdravotním stavu. Je to velmi zemanovské. Tak jako se o některých lidech říká, že by pro vtip zabili babičku, pro Zemana platí, že z touhy po pozornosti neváhá popotahovat lidi, kteří mu zachránili život. Po věcné stránce je to ale celé tak absurdní, až by se řeklo, že nemá smysl se tím zaobírat, protože jenom naskakujeme na Zemanovu patologickou potřebu být viděn. Přesto stojí za to ztratit o – doufejme poslední – exprezidentově veřejné exhibici pár slov. A to ze dvou důvodů: osobnostně-politického a politicko-společenského.

