Závěr roku 2022 nás přesvědčil, že i složitá ekonomická situace přináší v oblasti školení obrovské příležitosti. Firmy ve školení nepolevují a mnohé pak tímto směrem vrhají nové síly a prostředky. Důvodem je potřeba systematicky vzdělávat svoje zaměstnance, a to nejenom IT odborníky, ale i například obchodníky, referenty či administrativní pracovníky. Stejně tak vzdělávání poskytnuté zaměstnavatelem hraje rok od roku důležitější roli i z pohledu benefitů. Vzhledem k obrovskému nedostatku zaměstnanců zejména v IT oborech lze předpokládat, že firmy s investicemi do vzdělávání nepoleví, spíše naopak.

ICT revue Stáhněte si přílohu v PDF

Oba hlavní způsoby školení – fyzické i online – mají své výhody i nevýhody. Rok 2022 nás naučil, že i když pandemie měla výrazný vliv na popularitu online kurzů, fyzické školení ve své kvalitě a přínosu bude mít vždy trochu navrch. Aby byl kurz opravdu efektivní, musí všichni plně spolupracovat, nikoliv jen lektor. A toho se v online školení často velice špatně dosahuje. Vnímání obsahu ve třídě při fyzické účasti všech je na zcela jiné úrovni. Účastníci kurzu se soustředí, sdílejí poznatky, ptají se, neřeší e‑mail ani telefon. A navíc během přestávek mají prostor pro sdílení zkušeností a networking. Některé naše kurzy trvají i deset hodin denně a není fyzicky možné to efektivně prožít před obrazovkou.

Začátek roku 2023 je podobný tomu minulému. Firmy stále investují do svých zaměstnanců, a to nejen v IT, ale i obchodních nebo administrativních oborech. Jaro a podzim jsou tradičně naše high‑seasons, a čekáme tak největší zájem ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů. Stejně jako vloni mezi nejžádanější kurzy v tomto roce zatím patří Excel, Python a Microsoft 365.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN ICT revue.