Krabička cigaret by mohla v příštím roce kvůli tvrdšímu zdanění podražit o osm až devět korun, v následujících letech pak vždy o další čtyři nebo pět korun. Další peníze by mohla státní pokladna získat z elektronických cigaret a nikotinových sáčků, které zatím spotřební daní zatížené nejsou. Navrhuje to ministerstvo financí v balíčku opatření na konsolidaci státního rozpočtu, jehož znění mají HN k dispozici.

Čtyřletý plán na zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků počítá s plošným zvýšením spotřební daně na všechny tabákové výrobky o deset procent v příštím roce a po pěti v letech dalších. Stále oblíbenější zahřívané tabákové výrobky, z nichž jsou nejznámější značky Iqos, glo nebo JTI, mají ale nadále zůstat oproti klasickým cigaretám zdaněné významně mírněji – odvod z krabičky se má zvednout o dvě koruny v příštím roce a o korunu v dalších letech.