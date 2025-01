Závod tabákového koncernu Philip Morris v Kutné Hoře dlouho trpěl tím, co německý deník Die Welt svého času nazval syndromem Helen Fischerové. Jde o velmi populární zpěvačku, jejíž publikum je však minimálně o generaci starší než ona sama, a hrozí jí tak, že jednou skončí zcela bez fanoušků.

Philip Morris opakovaně zdůrazňuje záměr s výrobou cigaret k blíže neupřesněnému datu úplně skončit. V ostatních evropských závodech přitom už rozjel produkci nikotinových alternativ, mezi které se řadí zahřívaný tabák, elektronické cigarety či nikotinové sáčky, které považuje za perspektivní. Tuzemskou tabačku s více než 140letou historií si společnost až doposud držela jako zálohu pro výrobu klasických cigaret a zásobovala z ní nemalou část evropského trhu. Spotřeba cigaret je sice stále významná, přesto nelze přehlédnout, že kuřáků ubývá, a z dlouhodobého hlediska tak vyhlídky kutnohorské fabriky nebyly příznivé.

Philip Morris ovšem už před rokem a půl oznámil záměr investovat v Kutné Hoře miliardu korun s cílem rozjet výrobu nikotinových alternativ i tam. Neupřesnil ale termín či to, o jaké produkty by se mělo jednat. Avizované plány se nyní mají realizovat a je také jasné, že Kutná Hora bude vyrábět nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, které si uživatelé vkládají pod ret.

„Budeme investovat v Kutné Hoře do výroby nekuřáckých produktů a tím bude Zyn,“ prohlásil šéf Philip Morris ČR Fabio Costa. Zyn je značka nikotinových sáčků švédského výrobce Swedish Match, kterého Philip Morris akvíroval v roce 2022. Nová výrobní linka by podle Costy měla začít fungovat zhruba na konci tohoto roku. Globální šéf koncernu Jacek Olczak předloni v rozhovoru pro HN řekl, že jednou v Kutné Hoře skončí i výroba cigaret. „Čím dříve, tím lépe,“ odpověděl tehdy na otázku, kdy to bude. Čas ještě nenastal, navzdory rozšíření výroby o nekuřácký produkt bude kutnohorská továrna zatím dál vyrábět i cigarety.

Oznámení o investici je spojeno s uvedením Zyn na český trh. Sáčky už v posledních týdnech byly v některých prodejnách k dostání a v ulicích se objevily i reklamy. „Značka Zyn je dnes na světě jednička mezi nikotinovými sáčky,“ prohlásil Nikolaus Ricketts, prezident pro kategorii nikotinových sáčků Philip Morris International. Na českém trhu má však Philip Morris v tomto ohledu zpoždění za konkurencí.

Společnost byla před lety první, kdo uvedl na trh přístroj pro konzumaci zahřívaného tabáku IQOS a náplně pro něj a dodnes si díky domu zachovává v této kategorii náskok. Nikotinové sáčky jsou však doménou konkurenta British American Tobaccoo (BAT), jehož značka Velo je na tuzemském trhu k dostání již několik let.

„U nikotinových sáčků jsme jasným lídrem na trhu se značkou Velo. Na konci loňského roku její prodeje představovaly více než 60 procent celkových prodejů v orální nikotinové kategorii, přičemž v užší kategorii takzvaných bílých nikotinových sáčků má dokonce až 80procentní podíl,“ uvedl manažer komunikace BAT Tomáš Tesař. Trh sáčků je poněkud roztříštěný, vedle velkých hráčů typu Philip Morris a BAT existuje řada menších lokálních výrobců.

Podle průzkumu Státního zdravotního ústavu (SZÚ) z roku 2023 užívalo nikotinové sáčky denně či příležitostně 2,9 procenta oslovených respondentů. Podle poznatků BAT jsou to pak dvě procenta z celkového počtu uživatelů nějaké formy nikotinu, ať už s obsahem tabáku, bez něj, páleným, či zahřívaným. Podobná čísla uvádí i Philip Morris.

Oblíbenější než sáčky je v Česku zahřívaný tabák, který konzumuje zhruba 15 procent uživatelů, a také elektronické cigarety s desetiprocentním podílem. „Dnes je kategorie velmi malá, ale pokud byste se podívali deset let zpět, tak malá byla i kategorie zahřívaného tabáku. Nevidím důvod, proč by sáčky do 10 let nemohly vyrůst na 20 procent trhu nikotinových produktů,“ dodal Ricketts. Philip Morris zdůrazňuje, že jde o nikotinový produkt určený výhradě dospělým kuřákům. SZÚ nicméně zaznamenal největší popularitu sáčků u nejmladší věkové skupiny 15 až 24 let s tím, že jejich obliba u mladých roste.

Poměrně rychlý vzestup alternativ kouření přinesl v posledních letech bolehlav českému státu, který si nevěděl rady se zdaněním nových výrobků. To už dnes neplatí a všechny nové kategorie včetně sáčků jsou již zatíženy spotřební daní. Zatímco u cigaret se daň odvádí za kus, u alternativ se stanovuje podle hmotnosti a podle schválených pravidel postupně poroste až do roku 2027.

Pro představu, u jednoho balení v ceně 140 až 150 korun v závislosti na hmotnosti tvoří spotřební daň a DPH zhruba 29 až 38 korun. To je výrazně méně než u klasických cigaret, u kterých v ceně krabičky tvoří daň přes 80 procent. Rostoucí popularita alternativ je tak jednou z příčin, proč výběr spotřební daně klesá. Teze nicméně je, že riziko užívání alternativ je potenciálně nižší než u kouření, a proto i daňové zatížení je nižší.