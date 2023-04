Buďte chytřejší než chytré technologie

Pavlína Jandová, zahradní architektka z Locus garden design, vzkazuje, že pokud je zahrada navržena „inteligentně“, žádné chytré systémy nepotřebuje. „Každá rostlina se nějak vyvíjí a její nároky se mění. Závlahový systém je možná dobré řešení do prvních let po výsadbě, po čase, pokud jsou rostliny správně zvoleny, už se výsadba zapojí a bude soběstačná,“ vysvětluje Jandová. Samozřejmě je podle ní nutností při zakládání zahrad zohledňovat měnící se klima a přizpůsobit se mu tím, že vybereme správné rostliny. Následně radí nakombinovat všechna rostlinná patra, tedy podrost, trvalkové patro, keřové patro a stromy.

„Můžeme se inspirovat v přírodě, jaké rostliny spolu prospívají. Také tam vždy najdeme podrostové patro, ať už jsou to byliny, nebo trávy. Mulčovací kůru v přírodě zřejmě neobjevíme. Většina původních druhů rostlin vyskytujících se v Česku je dobře odolná, pokud zvolíme správné stanoviště,“ vysvětluje zahradní architektka.

„Výsadbu je důležité pečlivě naplánovat, ne vběhnout do prvního hobby marketu a koupit vše, co zrovna krásně kvete. Jako příklad nevhodně zvolené dřeviny do zahrady mohu uvést často používané túje. Jsou náročné na živiny i na zálivku a mnohdy je vidíme rezavé a neprospívající. Přitom se dají výborně nahradit například ptačím zobem nebo habrem,“ dává příklad Pavlína Jandová.