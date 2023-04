Cena hrubé stavby činí asi 10 procent celkových nákladů na zhotovení kompletního rodinného domu. Zároveň je hrubá stavba – stavební materiál – jediná věc, kterou už nikdy nevyměníte. Koupíte nová okna, novou kuchyň, podlahu i střešní krytinu, ale konstrukci ne. Těchto 10 procent má naprosto zásadní vliv na kvalitu a zdraví domu i v dlouhé budoucnosti. Nešetřete a nesnažte se to „nějak slátat“. Stavíte většinou jednou za život, tak ať to dává smysl. Obálka domu je jako lego, po jakých kostičkách byste měli sáhnout, abyste získali kompletní funkční systém?

Stavte dům jako s kostkami lega

1. Vše od jednoho výrobce. Vydělám na tom jen cenou?

Kompletnost systému je při stavbě důležitá z více důvodů. Systém umožňuje rychlou, jednoduchou a v konečném důsledku i levnější výstavbu. A to nejdůležitější – použitím stavebních komponentů od jednoho výrobce se jednoduše docílí lepších vlastností celé stavby. Tento jedinečný, ucelený kompletní systém se však skládá z jednotlivých „kusů skládačky“. Budova postavená ze stavebních komponentů jednoho výrobce dosahuje lepších tepelněizolačních parametrů. Díky kompletnosti stavebního systému je zajištěna eliminace tepelných mostů a jednoduchá realizace detailů na stavbě. Předchází se chybám a následným poruchám konstrukce, jejichž odstranění bývá složité a finančně náročné.

2. Ušetřete čas a neřezejte cihly do rohu

Pryč jsou doby, kdy se stavělo z toho, co dům dal. Není nutné na stavbě používat jen cihly jedné velikosti, které se na požadovaný rozměr upravují řezáním. Na začátku jsme hovořili o stavebnici lego, do jejíž sady patří i speciálně tvarované kousky, jež skvěle padnou do malého místa. Takové malé kostičky Heluz nazývá doplňkové cihly, hodí se do konstrukčních detailů – na rohy, ostění nebo parapety. V této sadě jsou vyráběny cihly v různých šířkách i délkách. Díky nim se dům projektuje i staví rychleji, protože se snižuje pracnost zdění. Realizační firma totiž nemusí dořezávat bloky a hrubá stavba má dokonalou převazbu a perfektně vyřešené tepelné mosty. A za stejnou cenu.

3. Masivní, nebo lehkou konstrukci domu?

Kvůli akumulaci tepla spíše tu masivní. Akumulace tepla je totiž jednou z cest snižování energetické náročnosti budovy. Umožňuje přenést energii v čase – z období přebytku do času nedostatku. Stavbu tak lze i chladit. Výhodné je, pokud lze k akumulaci tepla použít i stavební konstrukci, což využívají stavby s masivní nosnou konstrukcí (z cihel, betonu, kamene) a zároveň dostatečnou tepelnou izolací. Takové cihly nabízí například produktová řada Heluz Family a Family 2in1. Ze zkušenosti je jasné, že teploty uvnitř masivní stavby zpravidla reagují jen pomalu na změny venkovní teploty. Odlišná situace je pak u lehkých, například dřevěných nebo montovaných lehkých staveb.

4. Se zateplením se netrapte, použijte jednovrstvou konstrukci

Obvodové zdi nemusí být předimenzované dodatečným zateplováním, skelet stavby jde vytvořit jen z jedné vrstvy materiálu. Jednovrstvá konstrukce má stabilitu, dlouhou životnost a rychleji a přesněji se staví. Nejvhodnější do této konstrukce je cihla, s níž v jediném technologickém kroku vyřešíte jak zdění obvodových stěn, tak tepelnou izolaci. Dnešní cihly s velkým počtem vzduchových dutin, tenkými žebry a promyšleným systémovým spojem pero + drážka vyhovují požadavkům na nízkoenergetickou i pasivní výstavbu, aniž by bylo nutné dům dodatečně zateplovat. Parametry pro takové zdění splňují cihly Heluz Family 2in1 plněné izolantem, které mají na trhu jedny z nejlepších tepelněizolačních vlastností, ale i ty bez integrované izolace – Heluz Family od šířky 44 cm – s přehledem splňují normy pro domy s téměř nulovou spotřebou energie. Vyplněním dutin cihel polystyrenem došlo ke 40procentnímu navýšení jejich tepelněizolačních vlastností při zachování paropropustnosti. Svými vlastnostmi nahradí až sedm metrů tlustou zeď z plných cihel. Stavba takové konstrukce z cihel Heluz Family probíhá až o dva měsíce rychleji, protože zjednodušuje technologický proces skladby konstrukce.

5. Těžký strop vyřeší hádky o úložném prostoru nebo budoucím bydlení

Masivní strop a střešní konstrukce vám mohou pomoci vyřešit rodinné hádky. Jak? Pokud strop a konstrukci postavíte z keramobetonových panelů nebo ze skládaného stropu Heluz Miako, vyřešíte v první fázi problém s úložným prostorem. Získáte totiž plně pochozí půdu nebo podkroví s nepřeberným množstvím využití. Ve vzdálenější druhé fázi potom můžete dobudovat patro, které lze využít jako prostor pro dvougenerační bydlení. Jedna z největších výhod masivní konstrukce stropů nebo rovných střech Heluz je, že umožňuje kdykoliv stavbu zvednout minimálně o patro, a to i bez boje se statikou.

6. Stavba není jen stavební materiál

Do smysluplného celku nepatří jen materiál, ale také ekologické hledisko s přesahem do budoucnosti. Cihla má životnost jako beton či kámen, čili 180 let a více, to spolu s výrobními náklady a uhlíkovou stopou dělá z cihly materiál s minimálním dopadem na životní prostředí. Udržitelnost výrobků dokládá i ekologická certifikace EPD, kterou firma Heluz získala jako první výrobce cihel v Česku. Kromě toho svým zákazníkům společnost nabízí i kompletní servis v podobě výpočtů přes dopravu až po konzultace na stavbě, kdy může pracovník pomoci se založením první řady cihel.

7. Vymalovat dokáže skoro každý. Stejně jednoduše se dá i zdít

Vezmeme kbelík s materiálem, sáhneme do něj válečkem a nanášíme. Ne, nepopisujeme malování, ale zdění obvodových stěn nebo vnitřních příček. Takhle jednoduše funguje tenkovrstvá zdicí malta Heluz SIDI s pojivem na bázi vodního skla a alkalivzdorné polymerní disperze. Je připravená k okamžitému použití, takže na stavbě není třeba mít vodu, elektřinu ani drahé nanášecí válce. Od nanesení malty na spodní řadu cihel musí být maximálně do 15 minut usazena cihla do finální pozice. Zdění je možné provádět při teplotách nad 1 °C. A zdivo po aplikaci vykazuje obdobné vlastnosti mechanické, tepelněizolační, akustické i statické jako při použití cementové tenkovrstvé malty.

Stavba Stáhněte si přílohu v PDF

8. Pracujte se sluneční energií. A neubírejte si možnost dát žaluzie do každého okna

Vliv slunce na energetiku domů je u moderních staveb v zimě velmi významný a v létě zcela dominantní. Sluneční zisky v tomto období je nutné omezovat a regulovat pomocí stínicí techniky, aby nedocházelo k nechtěným tepelným ziskům a naopak aby byl udržen tepelný komfort pro obyvatele. Zásadní je tedy roletový překlad nad okny. Ten by měl umožnit pohodlnou integraci stínicí techniky bez tepelných mostů. Předokenní žaluzie jsou nezbytné nejen kvůli regulaci světla, ale také kvůli celoročnímu tepelnému komfortu. Zároveň by však neměly narušovat linie domu, proto Heluz začal vyrábět nosné překlady pro uložení schránek venkovních rolet a žaluzií, které jsou zcela skryty pod omítkou. Druhá generace překladu Heluz Family 3in1 nosný má integrovanou, ale vyjímatelnou tepelnou izolaci. Na obvodové zdivo tak lze použít jediný typ nosného překladu, aniž by stavebník předem musel řešit, zda bude chtít instalovat stínění. Překlad na stavbu přijde rovnou z výroby, položí se nad okenní otvor a je hotovo.

Text vznikl ve spolupráci se společností Heluz.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.