Jaké jsou nejčastější důvody pro pořízení venkovních žaluzií?

Velmi účinně chrání interiér před přehříváním, a mají navíc jednu podstatnou výhodu, jde totiž o jednorázovou investici, která zajistí úsporu za klimatizaci, a to bez energetické náročnosti. V zataženém stavu dokážou v místnostech vystavených přímému slunci udržet o pět až sedm stupňů Celsia nižší teplotu než tam, kde venkovní stínění chybí. Ve spojení s kvalitním oknem jde o udržitelné a energeticky výhodné řešení, které navíc chrání zdraví, protože dlouhodobé používání klimatizace na něj může mít negativní vliv. Lze předpokládat, že podobné pasivní systémy podporující úsporu energie se brzy stanou nezbytnou součástí novostaveb. Kromě toho venkovní žaluzie chrání soukromí a jejich velkou výhodou oproti klasickým nebo screenovým roletám je možnost plynulé regulace množství světla v interiéru.

Co všechno by měly exteriérové žaluzie vydržet?

U venkovních žaluzií dochází nejčastěji k poškození větrem. Běžné žaluzie vydrží vítr o rychlosti 50 km/h, ale například žaluzie Vekra Komfort konstruujeme a testujeme tak, aby odolaly síle větru odpovídající 68 km/h, což je o 36 procent více.

Dosahujeme toho díky řadě technických a konstrukčních detailů, mezi ně patří i vyšší počet opěrných bodů, které celý systém zpevňují. Používáme inteligentní motory, které rozpoznají, že je spodní část přimrzlá k parapetu, a zabrání jejímu poškození. Pokud je dům osazen čidlem reagujícím na rychlost větru, je případné poškození prakticky eliminováno.

Znamená to, že mezi žaluziemi na trhu mohou být výrazné konstrukční odlišnosti?

Samozřejmě mohou, a to poměrně zásadní. Pokud se použije méně materiálu, je možné nabídnout produkt za sníženou cenu, ovšem je to na úkor funkčnosti, odolnosti a životnosti žaluzií. Je to podobné jako u oken, také kvalita venkovních žaluzií se pozná při používání a to může být až po nějaké době. Levnější konstrukce začíná již u kastlíku, který lze vyrobit ze slabšího plechu, a navíc v jednodušším tvaru. Přináší to ale s sebou obtížnější stavební začištění a také kotvicí prvky, které vytvářejí tepelné mosty. Žaluzie Vekra Komfort představují v tomto srovnání unikátní kvalitativně vyšší řešení. Mají kastlík z nadstandardně silného plechu uzavřený i z bočních stran, který může být buď skrytý pod omítkou, nebo i vzhledově přiznaný. Tento kastlík se ale nekotví přímo do zdiva, jako je tomu u běžného provedení, ale navazují na něj hliníkové vodicí lišty z pevného profilu, ve kterých jezdí vodiče lamel, tyto lišty se pak kotví přímo do rámu okna. Díky tomu je celý systém venkovních žaluzií Vekra Komfort výrazně pevnější, a navíc velmi významně usnadňuje montáž. Vyšší kvalitu provedení zajišťují i další technické detaily, jako je tvar žaluzií omezující hlučnost, použití kvalitních kovových a pevnějších látkových součástek, které výrazně prodlužují životnost a zvyšují funkčnost produktu.

Existují nějaká rizika i z pohledu montáže?

U běžných žaluzií, které se musí kotvit do překladu, je vyšší riziko kvůli případným tepelným mostům a také praskání omítky. Samonosné žaluzie Vekra Komfort tato rizika eliminují. Jejich montáž lze totiž provést prakticky hned po instalaci oken a není třeba žádná speciální stavební připravenost spojená se zateplením objektu. Na stavbě se jen sestaví krycí kastlík a vodicí lišty, které se ukotví na okno. Instalace je tak velmi rychlá a eliminuje možnost chyb. Jde o systém, který lze použít jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí.

Majitelé často začínají řešit stínění, když již mají vyzděné otvory pro okna. Správný postup ale je zkonzultovat řešení s odborníkem ještě před finalizací projektu novostavby nebo před rekonstrukcí. Jen tak je možné včas odladit případné nedostatky.

