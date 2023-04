Ke dvěma vlastním dětem si manželé Holubovi ze středních Čech před šesti lety vzali další dvě do pěstounské péče. „Od té doby se pořád jenom s někým dohaduji a někoho přesvědčuji,“ říká Ivana Holubová, která očekávala od státu větší oporu v péči o děti, které do náhradních rodin často přicházejí s traumaty a speciálními potřebami. K tomu se pěstounka spolu s manželem už více než rok snaží přesvědčit úřady, že mají nárok na větší odměnu, než jakou jim vyměřily. Nespokojených pěstounů je ale více. Vadí jim, že je stát rozdělil na dvě kategorie s tím, že té početnější posílá méně peněz.

Pěstounů je přitom dlouhodobě nedostatek, zatímco dětí, které potřebují jejich péči, brzy přibude. Česko po letech kritiky ze strany tuzemských i zahraničních odborníků uzákonilo, že děti do tří let nelze umisťovat do ústavního prostředí, které jejich vývoji prokazatelně škodí. Příští rok by měl být proto poslední, kdy to bude možné (byť teď ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje prodloužení lhůty až do konce roku 2026).