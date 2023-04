Začátkem května hodlá pětikoalice představit balíček opatření, která mají snížit deficit státního rozpočtu. Vládní politici očekávali, že jedním z bodů bude i navýšení odvodů pro živnostníky – ti odvádějí do systému důchodového pojištění méně než zaměstnanci, ale vzhledem k odvedené částce z něj mohou více čerpat. Navíc by to přineslo více peněz do státního rozpočtu. K překvapení koaličních stran se teď ale proti návrhu ministerstva práce a sociálních věcí postavila ODS v čele se šéfem státní pokladny Zbyňkem Stanjurou.

