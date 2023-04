Měl to být způsob, jak rozvázat firmám ruce pro lepší motivaci lidí. Zatraktivnění zaměstnaneckých akcií by zaměstnavatelům umožnilo vylepšit nabídku práce schopným lidem o vlastnický podíl na samotné společnosti. Zejména po daňovém zvýhodnění takového benefitu volají například začínající technologické start-upy, které si nemohou v začátcích dovolit vysoké mzdy. Zjednodušení celého systému přitom vláda zařadila i do svého programového prohlášení. Jenomže ministerstvo financí slibované zvýhodnění zaměstnaneckých akcií blokuje.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se