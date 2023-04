Málokterý národ má tak konzistentního celoživotního komentátora společenského a politického dění, jako máme my v Davidu Černém. Vlastně nás doprovázel každým rozhodujícím okamžikem našich současných dějin.

Tu to byl tank zabalený do růžové jako symbol hrozby, která pominula. Jako by se z vraždícího stroje stala dětská hračka pouhým mávnutím barvy. Tou růžovou se z machistického falického symbolu dominance stalo cosi feminního, jemného a hravého, což na Rusa muselo působit jako na čerta kříž.