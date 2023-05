Bývalý britský mariňák Nigel se potutelně usmívá. „Nechci, abyste si mysleli, že jsem šílenec. Ale teď pojedeme trochu rychle, abyste viděli, co to auto opravdu umí,“ říká novinářské návštěvě prošedivělý muž s více než dvacetiletou zkušeností z armády, který nyní pracuje jako zkušební řidič. A pětitunový obrněný kolos se řítí zkušebním polygonem místy téměř sedmdesátkou přes různé překážky, až bláto doslova stříká do očí.

Tohle auto nemá kabinu, což je jeden z důvodů, proč ho mají rádi příslušníci speciálních sil několika armád NATO, Austrálie a Nového Zélandu, kde funguje. A je to také důvod, proč jej chtějí koupit v rámci modernizace speciální síly české armády.

Vojáci tvrdí, že bez kabiny mají naprostý přehled o situaci kolem sebe, což je v nebezpečných misích to nejdůležitější. „Můžu se kdykoliv postavit, všechno vidím, nejsou tam žádná slepá místa. A v chladnějším klimatu se vpředu dá postavit ochranné sklo, posádky se holt musí tepleji obléct,“ shrnul svoje zkušenosti s velením osádce vozidla seržant britské armády Adam Couch při rozhovoru během návštěvy firmy.