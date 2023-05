Na třídní schůzce na gymnáziu mé starší dcery se nedávno řešilo rozřazení do bloků v posledních dvou letech studia. Studenti si mohou vybrat přípravu na vysokou školu spíš humanitní, přírodovědnou, ekonomickou, nebo matematicko-fyzikální. Dcera má jasno, chce jít směrem humanitním, a proto jsem se trochu zarazil, když jsem mezi povinnými předměty této větve spatřil ruštinu.

Proč to není třeba ukrajinština, byla moje první instinktivní reakce. Vysvětlení přítomné učitelky, která už rovnou nasadila omluvný tón, bylo, že děti dostanou základy jiného slovanského jazyka poté, co už musí mít povinně angličtinu plus němčinu nebo románský jazyk. A pak jsou tu praktické věci, jako je schválený učební plán a aprobace.