Dva dny poté, co vláda Petra Fialy představila balíček úspor a důchodovou reformu, se konala její ideová konference. Občanští demokraté na ní probírali svůj program pro příští dva roky, debata se vedla ale hlavně kolem konsolidačního balíčku. I když místy zaznívala kritika – zejména na komunikaci – nakonec premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že balíček bude mít podporu všech poslanců a senátorů ODS.

„I kdyby vláda už nic neprosadila, její přínos bude větší než u předchozích dvou kabinetů,“ pronesl Fiala. Předseda Senátu Miloš Vystrčil současně na konferenci vyzval ODS ke zlepšení komunikace. Lépe vysvětlovat kroky strany by měli její špičky i řadoví členové. „Jsem přesvědčen, že přestože nás to vlastně zdržuje od práce, tak je potřeba, abychom lépe vysvětlovali, co děláme a proč to děláme. Tady máme rezervy," řekl.

Fiala dále uvedl, že Česko musí posilovat svou energetiku a bezpečnost. Mezi priority zařadil také rozvoj dopravní sítě, snížení byrokracie a reformu vzdělávání. Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) označil kompromis na vládním konsolidačním balíčku za krvavý. Vadí mu především růst daní. ODS za to prý ponese politické náklady.

Kabinet musí podle premiéra pokračovat v projektech, které mnohdy překračují jeho čtyřletý mandát. Klíčových je podle něj pět oblastí. „Na prvním místě je to posílení naší domácí energetiky. Nejde pouze o rozvoj jádra, na který naše vláda sází, ale také o výstavbu dalších zdrojů, včetně těch obnovitelných,“ řekl. Za nutný označil i další rozvoj bezpečnosti, silniční a železniční sítě.

Zmínil i snižování byrokracie, stát se musí modernizovat a digitalizovat. Dokončit chce také reformu vzdělávání. „Musíme posílit jeho kvalitu, přemýšlet o jeho délce a zaměřit se na jeho dostupnost. Nesmí se opakovat situace s nedostatkem škol,“ řekl Fiala. Důležitá je podle něj i revize peněz vydávaných na vzdělávání. „Tedy zda opravdu za tyto peníze dostáváme kvalitní výuku, nebo zdali by se daly investovat lépe,“ uvedl premiér. Ten pak v České televizi ještě uvedl, že v balíčku není prostor pro úpravy. "Nebudeme ustupovat žádnému nátlaku," řekl. Česká televize také zveřejnila průzkum společnosti Kantar, ze kterého vyplývá, že sněmovní volby by na přelomu dubna a května vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31 procent hlasů. Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) by získala 25 procent hlasů. V součtu s Piráty a STAN by vládní koalice většinu ve Sněmovně nezískala, měla by 43 procent hlasů.