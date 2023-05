Když se řekne logistika, mnoho lidí si představí obrovské sklady. Ale doby, kdy logistické centrum bylo jenom jakousi velkou úložnou krabicí, jsou dávno pryč.

Dnes hrají logistické a průmyslové nemovitosti ve společnosti obrovskou roli, a to nejenom pro firmy, jejichž technologické nároky jsou stále vyšší, ale i pro každodenní životy lidí. Proto se skupina CTP Group jako developer, vlastník a provozovatel průmyslových a logistických budov, který je kotovaný na amsterdamské burze a z hlediska hrubé pronajímatelné plochy největší v Evropě, snaží mít pozitivní vliv na klima, zapojit své industriální parky do života komunit a podporovat pozitivní sociální dopady a blahobyt.

Nejekologičtější budova v Česku

Proto si říkáme „Parkmakers“ – nestavíme totiž jenom velké hranaté budovy, ale živé a udržitelné obchodní ekosystémy budoucnosti pro lidi, kteří zde pracují a žijí, ať už jde o naše klienty, jejich zaměstnance nebo širší okolí. A to vše děláme ekologicky díky solární energii, energeticky efektivním budovám, ochraně lesů a vizi do budoucnosti.

Tyto závazky jsou součástí naší ESG strategie, která je pro CTP velmi přirozená, protože jsme vždy usilovali o dlouhodobý udržitelný rozvoj. Skupina CTP je na trzích, kde působí, dlouhodobě vnímána jako lídr ve vývoji energeticky efektivních řešení pro nemovitosti. Byli jsme prvním developerem ve střední a východní Evropě, který získal certifikát BREEAM Outstanding (standard postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost), a dnes různé úrovně této celosvětové známky kvality pro udržitelné nemovitosti nesou všechny naše projekty. Naposledy byl náš projekt CTPark Prague West certifikován jako nejekologičtější průmyslová budova v Česku a získal hodnocení BREEAM Outstanding.

Logistika hraje při dosahování cíle čistých nulových emisí uhlíku významnou roli, nicméně problematika snižování uhlíkových emisí a negativních dopadů na životní prostředí je složitější. Například logistická centra musí minimalizovat svou uhlíkovou stopu jak v předcházejících, tak v následujících částech celého řetězce. To znamená tedy jak uhlíkové emise vznikající v řetězcích použitých materiálů a dodavatelů zapojených do výstavby centra, tak ty generované z jeho provozu.

Také je nutné zvážit celý životní cyklus logistického centra včetně přestaveb a modernizací. Jako vlastník a provozovatel, který se zaměřuje na dlouhodobou perspektivu a nestaví za účelem prodeje, jsme na skvělé pozici, abychom mohli společně s nájemci zajistit, že naše nemovitosti budou během celého životního cyklu maximálně energeticky efektivní.

Přebytečná zelená energie se posílá komunitě

Základem snižování emisí z provozu je výroba energie z obnovitelných zdrojů. Potřeby nájemců pro klimatizační systémy, LED osvětlení a přepravy budou stále častěji pokrývat fotovoltaické panely a větrné turbíny. Přebytečná energie se pak exportuje ve prospěch místních komunit.

Tím nejenomže snížíme účty nájemníků za energie a jejich uhlíkové emise, ale na celonárodní úrovni také redukujeme závislost na fosilních palivech a zranitelnost vůči kolísání jejich cen. Společnost CTP má ambiciózní program pro instalaci obnovitelných zdrojů. V roce 2022 jsme zvýšili výkon fotovoltaických panelů z 6 MWp na 38 MWp a během roku 2023 chceme instalovat alespoň dalších 100 MWp.

Péče o životní prostředí také znamená investování do našich komunit a zajištění toho, že naše parky jsou dobře integrovány do svého sousedství. To bylo vždy součástí obchodní strategie CTP, jež je dnes kodifikována v písmenu S naší strategie ESG. Ukázkovým příkladem je úspěch našeho komunitního konceptu Clubhaus, který jsme spustili v roce 2020 v CTParku Bor v Česku.

Clubhaus je vysoce udržitelné a víceúčelové komunitní centrum v rámci našich parků, které mohou využívat naši zákazníci a širší komunita pro různé akce, školení a další aktivity a které zároveň nabízí i další vybavení a služby, jako je lékařská ordinace a vzdělávací zařízení.

Naše logistické parky musí stát v čele inovativního uvažování a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a nabídnout udržitelné víceúčelové stavby integrované do života místních komunit, kterým slouží. Nejsou to tedy žádné velké krabice, ale udržitelné ekosystémy a katalyzátory skutečných změn.

