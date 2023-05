Jedna dobrá zpráva – mladiství do 16 let čím dál méně pijí alkohol, kouří klasické cigarety a zkouší návykové látky. Důvodem může být lepší informovanost o rizicích a snaha vymezit se proti generaci rodičů. Horší zpráva: oblíbili si ale elektronické cigarety nebo nové neregulované látky jako kratom a konopné HHC. České psychiatrické kliniky však zůstávají přetížené, a to i nezletilými se závislostmi.

Pokles v užívání „klasických“ návykových látek pozoruje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které dělá průzkumy. Podle jeho vedoucí Pavly Chomynové je snížení spotřeby znatelné v posledních 10 letech.