V každé školní třídě jsou v průměru tři až čtyři děti, která jsou ve vážném riziku duševního onemocnění. Statistikám dává za pravdu i situace v ambulancích dětských psychiatrů, které jsou přeplněné pacienty, jejichž počet se oproti roku 2010 zvýšil podle odhadů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) o polovinu. Odborníků, kteří by mohli situaci zlepšit, je však v Česku nedostatek. Napravit stav, který ve zdravotnictví vznikl kvůli špatnému plánování a zbytečné složitosti vzdělávání dětských psychiatrů, se podaří až za několik let.

V roce 2019 bylo podle dat VZP dětských pacientů téměř 60 tisíc, pandemie covidu v následujících dvou letech pak podle expertů situaci výrazně zhoršila. Přesná čísla však zatím nemá pojišťovna k dispozici.

Jasné je, že se nejčastěji děti a mladiství potýkají s úzkostmi a depresemi, závislostmi a poruchami příjmu potravy. Výsledkem je, že mezi nezletilými přibylo sebevražd. Podle VZP jsou momentálně druhou nejčastější příčinou úmrtí mladých do 24 let věku. O 57 procent se také zvedl počet dospívajících dívek ve věku 15 až 19 let s poruchami příjmu potravy, zejména mentální anorexií, bulimií a přejídáním.

