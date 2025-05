Co dělat s dětmi, které jsou neklidné, agresivní nebo zakřiknuté? „Musíme vycházet z toho, jak se cítí. Zjistit, jak o sobě přemýšlejí, jak se mají. Jenže na to se jich nikdo nezeptá, nemyslí se na to,“ říká psychiatr Petr Pöthe. Místo toho dostanou nálepku ADHD nebo některého z výchovných problémů, který se řeší medikací. Podle odborníků by se ale spíše mělo pátrat po příčinách problematického chování dětí a ty řešit. V řadě případů ho může způsobovat rané trauma. Jenže tento pojem zná jen pětina Čechů, ukázal nový průzkum.

