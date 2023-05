Příliv přímých investic z Číny do zemí Evropské unie a Británie loni již šestý rok po sobě zeslábl a tento trend bude podle expertů pokračovat také letos. Hlavním důvodem je, že Evropa začala projekty předkládané Číňany přísně posuzovat. Ty, které se týkají klíčové infrastruktury nebo špičkových technologií, se pak nerozpakuje blokovat.

Projevuje se to ve výrazném poklesu přímých čínských investic v Evropě, které loni ve 28 zemích kontinentu dosáhly jenom 7,9 miliardy eur. Je to meziročně o 22 procent méně a ani ne pětina úrovně rekordního roku 2016. Vyplývá to ze společné studie newyorské analytické společnosti Rhodium Group a berlínského Ústavu pro výzkum Číny (MERICS).