Tribuny prorostlé zelení, zrezivělé ocelové konstrukce, popraskané dřevo v obložení vstupních bran. Procházka kolem kdysi slavného Stadionu Evžena Rošického dnes připomíná scény z apokalyptického seriálu The Last of Us. Ještě před 15 lety tu přitom Slavia hostila ve fotbalové Lize mistrů londýnský Arsenal. Havarijní stav donutil sportovní svazy areál uzavřít a aktuálně se hraje o to, co se strahovským monumentem bude dál.

Zbývá vám ještě 95 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se