Největší evropská automobilka Volkswagen svým akcionářům během uplynulých pěti let vydělala přes 66 miliard eur čistého. Počátkem letošního roku jim z výnosu, který jí vstupem na burzu přinesla dceřiná firma Porsche, jako mimořádnou dividendu vyplatila několik miliard eur. Koncern dlouhodobě dosahuje obchodních úspěchů, ale přesto mu hrozí problémy, a to hned na několika místech.

V Číně, na svém největším trhu, VW loni přišel o prvenství. Jeho dceřiná firma Cariad, odpovídající za vývoj softwaru a rozvoj autonomního řízení, značně zaostává v plnění svých úkolů. A do třetice všeho špatného – hlavní koncernová značka Volkswagen stále zápolí se slabou ziskovostí. Situace hlavní značky, jejíž srdce bije v dolnosaském Wolfsburgu, je podle analýzy časopisu Manager Magazin natolik vážná, že táhne dolů celý koncern, a půjde-li to tak dál, může „narazit do zdi“.