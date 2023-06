Rozpočet je krizový a válečný, ale zajistí bezpečnost i nutné investice a občanům nadstandardní pomoc. Tak loni v říjnu obhajoval návrh hospodaření země na letošní rok premiér Petr Fiala. Navrhovaný schodek 295 miliard korun byl podle jeho slov vyšší, než by si přál.

Uplynulo pět měsíců roku, deficit rozpočtu přesáhl 270 miliard a všichni členové vlády by si teď přáli, aby celkový schodek dosáhl schválených 295 miliard korun. Vývoj naznačuje, že se veřejné finance nevejdou ani do tohoto šíleného čísla, a pravděpodobnost, že vláda bude muset jít do sněmovny s žádostí o navýšení deficitu, se mění v jistotu. I když premiér Petr Fiala tvrdí, že ještě nelze říct, že vláda schválený schodek za celý rok 295 miliard korun nedodrží. V létě podle něj kabinet očekává příjmy z windfall tax, dividendu z ČEZ či peníze z evropských fondů, pak se uvidí, jaký je skutečný stav rozpočtu.