Tu zprávu zaznamenala někdejší předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová (ODS) až ráno. Nevěřícně tehdy četla články o tom, jak tehdejší protimafiánský útvar ÚOOZ v noci vtrhnul na Úřad vlády. Hned volala svému tehdejšímu stranickému šéfovi a premiérovi Petru Nečasovi. Ten ale telefon nezvedal. Mluvila s ním až odpoledne, tvrdil, že informace z médií nejsou pravdivé. Dnes, po deseti letech, je Němcová přesvědčena, že masivní akce byla neodůvodněná.

„Pozice Petra Nečase nebyla udržitelná, nemohl by být dál premiér, ale takové vtrhnutí policie na Úřad vlády je podle mě neakceptovatelné,“ říká v rozhovoru pro HN současná senátorka, kterou tehdy ODS nominovala jako Nečasovu nástupkyni. Němcová se ale první premiérkou Česka nestala. I když měla 101 poslaneckých podpisů, prezident Miloš Zeman jmenoval úřednickou vládu v čele s Jiřím Rusnokem.

Vzpomínáte si, co jste dělala, když jste se dozvěděla o zásahu na Úřadu vlády?

Bylo to až ráno kolem osmé hodiny, byla jsem ve své kanceláři předsedkyně Poslanecké sněmovny. Nevěřila jsem tomu, to mi naskočilo jako první. Pak jsem hned zkoušela volat někdejšímu premiérovi Petru Nečasovi, ale nepodařilo se mi to. Proto jsem byla odkázána na zprávy z médií a s napětím jsem čekala na tiskovou konferenci olomouckých státních zástupců.

Kdy jste pak poprvé s Nečasem mluvila?

Mluvila jsem s ním zřejmě až po tiskové konferenci. Nevím už, co mi přesně říkal, ale něco ve smyslu, že ty informace, co se dozvídáme přes média, nejsou pravdivé.