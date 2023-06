Velká Británie se brzy připojí mezi státy, kde se experimentuje s nepodmíněným příjmem. Výzkumná organizace Autonomy za podpory nadace Big Local a Northumbria University bude třem desítkám Britů vyplácet 1600 liber (v přepočtu zhruba 44 100 korun) měsíčně a zkoumat, jaký to má vliv na jejich život, zdraví a ekonomickou aktivitu.

Nepodmíněný základní příjem se stále dá označit za utopii. Experimentů už byla provedena celá řada, nový britský experiment se zřejmě zařadí mezi ně bez příslibu k překlopení do praxe. Přesto, jak řekl ředitel výzkumu v institutu Autonomy Will Stronge, jde o koncept, jehož „potenciální přínosy jsou příliš velké na to, abychom je ignorovali“.