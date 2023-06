Američtí otcové zakladatelé neměli dost představivosti, když na konci 18. století koncipovali ústavu Spojených států. A nelze se tomu ani příliš divit, tak výjimečný úkaz, jakým se ukázal být Donald Trump, nešlo předjímat. Koho by také napadlo, že na prezidenta USA by mohl kandidovat trestně stíhaný člověk? Nebo dokonce někdo, kdo už byl odsouzen a povede předvolební kampaň z vězení, kde si odpykává těžký trest. A koho by napadlo, že poté, co by byl takový kandidát zvolen, by si pak sám sobě udělil prezidentskou milost?

Zatím jsou to sice všechno jen hypotetické scénáře, jenže americká ústava nic z toho nevylučuje a s Trumpem je možné vše. Jak se už opakovaně ukázalo.