Přesně deset let po policejním zásahu na Úřadu vlády, po němž padl kabinet Petra Nečase (ODS), soud vynesl verdikt v případu, který stál u jeho zrodu. Jde o takzvané trafiky pro rebelující poslance ODS. Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Eliška Pudilová dala za pravdu obžalobě, že se tehdejší premiér, jeho milenka a později manželka Jana a náměstek ministra zemědělství Roman Boček dopustili korupce, když zákonodárcům nabídli lukrativní posty ve státní správě výměnou za složení poslaneckého mandátu, aby prošel balíček daňových změn.

Nečas dostal dvouapůlletou podmínku a peněžitý trest ve výši milion korun, jeho žena a Boček pak každý dvouletou podmínku a pokutu 300 tisíc korun. Nečasová současně nesmí dva roky pracovat v řídicích funkcích ve státní správě.

„Skutkový děj byl jednoznačně prokázán,“ uvedla Pudilová. Soud podle ní vycházel zejména z odposlechů obžalovaných. Jejich konverzaci v nich označila soudkyně za jednoznačně konspirativní. Verdikt není pravomocný, Nečas se na místě odvolal. Zbylí dva odsouzení si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Pro bývalého expremiéra i jeho ženu jde už o druhé odsouzení. Nečasová si již dříve odnesla pravomocně tříletou podmínku za zneužití Vojenského zpravodajství, když nechala sledovat svoji sokyni v lásce, tehdejší premiérovu manželku Radku.

Nečasovi zase soud před měsícem pravomocně potvrdil dvouletou podmínku a stotisícový peněžitý trest za křivé svědectví, když před soudem lživě vypovídal v kauze své současné ženy. V jeho případě tak jde nyní o souhrnný trest.

Za podplacení poslanců ODS hrozilo trojici odsouzených až šestileté vězení. Podle předsedkyně senátu Anežky Pudilové by v případě, že by Nečasová nedostala za minulé odsouzení milost od prezidenta Miloše Zemana, byla otázka uložení nepodmíněného trestu „na stole“.

Naopak trojice poslanců – Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa – nakonec mezi obžalovanými, a tedy ani odsouzenými nebyla. Jejich stíhání zastavil v červenci 2013 Nejvyšší soud, když řekl, že je chrání poslanecká imunita.

I když jeho verdikt po dvou letech označil za nezákonný Ústavní soud s tím, že v tomto případě nešlo o výkon poslaneckého mandátu a imunita se na ně nevztahuje, stíháni už být nemohli. Navíc se jim ministerstvo spravedlnosti mezitím za nezákonné stíhání omluvilo a dohromady zaplatilo 1,9 milionu korun odškodného.

Obvodní soud se kauzou trafik zabýval sedm let. Původní soudkyně Helena Králová trojici nejdříve osvobodila – a to poté, co odposlechy označila za nezákonné. Její verdikt ale zrušil odvolací soud. Králová mezitím odešla do důchodu a její případ dostala soudkyně Pudilová. Ta musela celé dokazování provádět znovu, protože na tom obžalovaní trvali.

Při ukládání trestů přihlédl senát v čele s Pudilovou zejména k délce trestního stíhání. „Tento případ není jen selhání vysokých politických představitelů a úředníků, ale i selhání soudní moci,“ prohlásila Pudilová. Podle ní ale trojici přitížilo to, že nejednala ve snaze o stabilizaci veřejných financí, ale byla motivována snahou o uchování politické moci.

Zátah na Úřadu vlády v červnu 2013 vygeneroval ještě několik dalších stíhání. Ta ale nakonec všechna skončila pro žalobce nezdarem. Nečasová byla například stíhána spolu s podnikatelem Ivo Rittigem a právníkem Davidem Michalem za vyzrazení tajné zprávy BIS. Soud je ale osvobodil, když žalobce neprokázal, co přesně a kdy od Nečasové získali – to, že se o tom bavili v odposleších, nestačilo. Stíhání Nečasové za to, že nezdanila drahé dary, které jako šéfka Nečasova kabinetu dostávala, bylo zase zastaveno pro promlčení.