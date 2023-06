V bankovním světě byly něco jako Sparta a Slavia. Co byla pro pražská S Letná (kde kdysi hrály oba kluby), to je pro bankovní kolosy Credit Suisse a UBS curyšské náměstí Paradeplatz, kde sídlí. Obě banky s historií sahající hluboko do 19. století bojovaly o podobný typ klientů a přetahovaly se také o zaměstnance. Plynula z toho taková rivalita, že si banky poměřovaly i vánoční stromky, které vztyčovaly před svými centrálami.

Jenže slabšího rivala Credit Suisse příliš riskantní obchody přivedly ke kolapsu. Před ním ji – a také bankovní svět a evropskou ekonomiku – ochránilo až převzetí silnější UBS. Pod jednou střechou banky fungují oficiálně od začátku tohoto týdne. Co uklidnilo klienty i celý trh, to je víc než nepříjemnost pro armádu zaměstnanců slabší z bank. Tisíce jich nuceně odchází a ti zbylí jsou nyní div ne v pozici nesvéprávných podržtašků.

Příběh, v němž expandující a agresivně vystupující banka skončí kvůli obchodům jdoucím za hranu rizika – a někdy i vysloveným podvodům – pod kuratelou konzervativnějšího, finančně stabilnějšího a také pro dozor i politiky předvídatelnějšího partnera, se přesně před třiadvaceti lety odehrál i u nás. Byl to šok nejen pro zaměstnance slabší z bank.