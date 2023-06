Vláda chce motivovat lidi, aby si spořili na důchod také v investičních produktech, a nikoliv „jen“ v rámci penzijního spoření. Z investic by tak mělo být nově možné získat daňovou úlevu necelých 50 tisíc ročně. Podmínkou má být to, že budou dlouhodobé a že je investiční společnosti, banky nebo obchodníci s cennými papíry nabídnou pod jednotnou značkou dlouhodobého investičního produktu, zkráceně DIP. Ten vláda nově zavede v rámci zákona, který včera měla na programu jednání. Do DIP pak budou moct podobně jako u stávajícího „penzijka“ přispívat i zaměstnavatelé.

