O co víc byla tisková konference oznamující plán vlády na ozdravení veřejných financí bombastická, o to nenápadněji politici té samé vlády celý balíček salámovou metodou postupně rozebírají. Po několika málo týdnech vlastně zůstal jediný „základní“ kámen celé akce, a to slib, že vláda v příštím roce ušetří. A to v závislosti na straně a konkrétním politikovi někde v rozpětí mezi sedmdesáti až sto padesáti miliardami korun.

Vzhledem k tomu, že se nikdo neodvažuje upřesnit, oproti jaké částce k té úspoře dojde, je to zhruba stejně validní informace, jako že je venku pěkné počasí. Přičemž prognostika rozpočtu momentálně vypadá podstatně hůř než dlouhodobá předpověď počasí. Až na to, že v případě počasí se experti alespoň občas trefí, zatímco politická schopnost trefit deficit státního rozpočtu připomíná spíše schopnosti slepého střelce právě se vezoucího na centrifuze.