I když se rozpočet pro volební rok rodil podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) těžko, tak vládě stále hrozí, že bude muset v průběhu roku hledat další úspory. Řádově až desítky miliard korun mohou chybět, protože se česká ekonomika zřejmě nebude vyvíjet takovým tempem, s jakým rozpočet počítal. Co se týká událostí přicházejících ze zahraničí, víc než hrozba vysokých dovozních cel ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa mu vadí nastavení Green Dealu, a nejen jemu. „Polovina evropských ministrů financí má za to, že regulace by se měly zmírnit,“ říká Stanjura v rozhovoru pro HN. Je přesvědčený, že zákaz spalovacích motorů i rozšíření ohledně emisních povolenek by měla Evropa zrušit. O tom, jaká se budou prodávat auta, by podle něj měly rozhodovat inovace výrobců a jejich zákazníci.

Co se dočtete dál Proč nevyšel konsolidační balíček podle představ vlády.

Proč ta letos nevyjde s rozpočtem.

Co vadí Stanjurovi na Green Dealu.

Jaký má názor na bitcoin v rezervách ČNB.