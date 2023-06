Po víkendových událostech, kdy Jevgenij Prigožin táhl se svými wagnerovci na Moskvu, je to snad už každému jasné. Rusko není stát v běžném slova smyslu. Skutečný stát, notabene aspirující na velmocenské postavení, nemůže nechat na svém území vyrůst soukromou armádu, která se kdykoli může obrátit proti němu. Představte si to v USA, kdekoliv v Evropě nebo třeba i v Číně. Nejde to. Stát dělá státem mimo jiné to, že si drží monopol na násilí skrze policii a armádu. Demokratický stát takto brání demokracii, totalitní stát totalitu. Žádný stát ale nemůže organizované násilí legálně outsourcovat.

