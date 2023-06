Za posledních šest let se finanční skupině KKCG podařilo z nuly vybudovat jednu z největších IT skupin v Evropě. Holding Aricoma se na tržbách blíží 500 milionům eur (11,5 miliardy korun) a zaměstnává přes 4000 lidí ve 14 firmách. Nyní dochází k jeho rozdělení – šest firem, které se zabývají vývojem softwaru na zakázku, se spojí do jedné společnosti a ta dostane název Qinshift.

„Pohybujeme se v oblasti odvětví servisního IT. A když některá z oblastí doroste do velikosti, že si zaslouží samostatnou platformu, vytáhneme ji a dáme jí samostatnost. Cítíme, že teď se do takové fáze dostal zakázkový vývoj softwaru,“ vysvětluje Michal Tománek, investiční ředitel KKCG pro oblast IT. Ta už ve finanční skupině Karla Komárka, jednoho z nejbohatších Čechů, dorostla do významné velikosti, na úroveň těžařské MND.