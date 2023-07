Mladá Číňanka Ingrid Sie loni v létě získala na jedné z prestižních zahraničních univerzit magisterský diplom z aplikované lingvistiky. To ale ještě netušila, že po svém návratu do vlasti zůstane na krku rodičům. Po bakalářském studiu angličtiny na čínské státní Hainan Tropical Ocean University pokračovala na University of Queensland v australském Brisbane. Byla přesvědčena, že takové vzdělání jí zajistí slibnou kariéru a slušné příjmy. Ale po návratu do rodného města Kchun-mingu v jihozápadní provincii Jün-nan letos v únoru ji čekalo rozčarování.

„Zjistila jsem, že v zahraničí vystudovala spousta lidí a ucházejí se o stejnou práci jako já,“ líčí svůj příběh v britském listu The Guardian. K přijímacímu testu uchazečů o post učitele angličtiny se podle ní v Kchun-mingu dostavilo asi 100 zájemců, včetně jejího přítele, který stejně jako ona neuspěl.