Historické osobnosti se vždy časem promění v bonboniéru. Každý si z jejich odkazu vyzobne cukrátko, které je mu zrovna po chuti, nacpe si ho do úst a na veřejnosti pořádně zamlaská, aby to vypadalo, že jen on si vybral správně a že vlastně ani jiné bonbony v krabici s jménem příslušného velikána nejsou. Jde o osvědčený postup, ideální pro zneužití jakékoli postavy pro propagaci vlastní momentální agendy.

Krásně to předvedl státní svátek výročí smrti mistra Jana Husa, který byl upálen před 608 lety.