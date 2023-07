Na počátku času, prostoru a všeho, co je, bylo vše, co je, chudé. Nesmírný vesmír byl pustý a prázdný. Po stovky milionů let se temný vesmír bez hvězd skládal jen z volně toulavých atomů vodíku, hélia a stopového množství lithia – tři z prvních, nejlehčích a nejjednodušších atomů periodické tabulky. Žádný karbon, žádný vápník, natož stříbro, zlato či jakékoli drahé kovy, ani gram. Nebyly ani žádné planety, na kterých by cokoli mělo váhu, ani kolem nich neobíhaly měsíce. Ještě nebyly zažehnuty první hvězdy, které by vyzařovaly světlo a kovaly by ve svém srdci a svými výbuchy těžší prvky.

Vesmír a veškerenstvo bylo chudé a triviální, a kdokoli onen vesmír stvořil a vlastnil, byl chudý a vlastnil jen triviální hmotu. Tedy alespoň z podhledu dnešního bohatého, složitého, sofistikovaného a komplexního vesmíru.