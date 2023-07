Každý z nás asi máme místo, které je našemu srdci bližší než ta ostatní. A může jich být hned několik. Vyrůstali jsme tam, studovali, trávili prázdniny nebo dospěli, dost často jsme v nich našli domov a občas se stane, že se tam dříve či později nebo opakovaně vracíme. Pro mě jsou jedním z nich České Budějovice (Budějce, jak odmala říkáme).

Na sídlišti Máj, když ulice Karla Štěcha byla ještě jednou z posledních a hned za ní začínal les, jsem jako malá prozkoumávala kouzlo života na sídlišti, časté výlety do kulis krásného centra s podloubími, Samsonovou kašnou i oblíbeným mléčným barem mi dávaly kontext bytí v historickém městě, vše vybalancované víkendovými cestami k prarodičům do nedaleké vesnice. I když jsme se později přesunuli do Prahy, několikrát do roka sem přijíždím na návštěvu, výlet, kávu i výstavy. O to větší radost mám, že pro rok 2028 byly České Budějovice vyhlášeny Evropským hlavním městem kultury.