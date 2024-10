Budějovický Budvar nyní rozjel rozsáhlou reklamní kampaň na důležitém britském trhu. Státní podnik se v ní chce odlišit od svého amerického arcirivala, značky Budweiser. S jejím vlastníkem vede dlouholeté známkoprávní spory po celém světě. Celá kampaň v Británii, která zobrazuje dvě konkurenční lahve, je tak zaměřená právě na původ piva z Českých Budějovic.

Lahev amerického piva je sice na billboardech a dalších materiálech „rozkostičkovaná“, znalci však snadno poznají světoznámou značku, která je součástí největší pivovarnické skupiny světa Anheuser-Busch InBev. Oba konkurenti přitom u svých nápojů používají názvy Budweiser či Bud.

„Born in the USA. Born in Budweis,“ zní tak například popisek pod lahvemi obou konkurentů na jednom z billboardů. Český pivovar britským spotřebitelům dává najevo, že právě český výrobek se vaří ve městě, od jehož názvu je odvozená samotná značka.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál V čem spočívá nová kampaň Budvaru.

Proč je pro Budvar na zahraničních trzích důležité, že ho vlastní stát.

Jakou roli mají v kampani Michael Jordan či Julia Robertsová.

Proč by se mohla nová reklama Budvaru vymstít.