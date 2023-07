V Poslanecké sněmovně se odehrává jeden z nejpodivnějších soubojů poslední doby. Projednává se konsolidační balíček, asi nejdůležitější norma roku, ne-li celého volebního období. Člověk by čekal napětí, dramatické slovní přestřelky ve snaze strhnout sympatie voličstva na svou stranu. Čekal by opoziční kreativitu v obstrukcích, nervozitu v řadách vlády, nervy na pochodu na obou stranách. A ono nic.

Atmosféra ve sněmovně je zhruba jako na utkání základní skupiny mistrovství světa v hokeji Kanada vs. Itálie. Všichni se sice tváří, že je to důležité, hraje se jakože nadoraz, ale předem je jasné, jak všechno dopadne. Nikoho to tedy ani moc nezajímá.

Co to o české politice a společnosti vypovídá?