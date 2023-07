Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon. Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova porazila ve finále turnajovou šestku Uns Džábirovou z Tuniska dvakrát 6:4 a získala první grandslamový titul v kariéře. Na travnatých dvorcích v All England Clubu navázala na triumfy Petry Kvitové (2011, 2014) a Jany Novotné (1998). Vondroušová se stala první tenistkou v historii, která londýnský turnaj ovládla jako nenasazená hráčka. Za vítězství inkasuje prémii 2,35 milionu liber (65 milionů korun). Česká tenistka se také posune ze 42. místa světového žebříčku do první desítky.

Svěřenkyně trenéra Jana Hernycha dokonala v Londýně překvapivé tažení na travnatém povrchu, který dosud neměla v oblibě. Dosud nejlépe skončila ve Wimbledonu předloni ve 2. kole. „Je to neuvěřitelné. Byl to hrozně těžký zápas a byla jsem nervózní. Jsem vděčná a hrdá, jak jsem to zvládla,“ řekla Vondroušová. „Byl to asi pro mě nejméně pravděpodobný grandslam, který jsem mohla vyhrát. Na trávě jsem předtím nehrála dobře. Když jsme sem přijeli, říkala jsem si, že se pokusím vyhrát pár zápasů. A teď přišlo tohle. Je to šílené. Stále tomu nemůžu uvěřit,“ rozplývala se.

Premiérovou trofej z turnajů „velké čtyřky“ získala Vondroušová na druhý pokus, před čtyřmi lety neuspěla v boji o titul na Roland Garros. Předloni prohrála také olympijské finále. Česká tenistka si také vylepšila letošní bilanci proti hráčkám z první desítky na 6:4 a Džábirovou porazila tento rok i ve třetím vzájemném zápase. Cestou k titulu zdolala pět nasazených hráček, což se na grandslamu naposledy povedlo před dvěma lety Barboře Krejčíkové na Roland Garros a ve Wimbledonu Petře Kvitové při jejím prvním triumfu.