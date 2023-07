Svůj obdiv k britskému miliardáři Richardu Bransonovi bral ruský podnikatel Oleg Tiňkov tak vážně, že cestoval po nemovitostech, které majitel koncernu Virgin na různých místech světa vlastní. A užíval si tam sexu se svou ženou. „Rina a já jsme spali v posteli Richarda Bransona. Řekl jsem jí, že nemáme jinou možnost než se na jeho počest pustit do pohlavního styku, což jsme úspěšně udělali,“ napsal miliardář ve vlastním životopise. A Branson nyní patří k lidem, kteří vystoupili na obranu Tiňkova v jeho snaze zbavit se sankcí kvůli ruské invazi na Ukrajinu. I v tom Tiňkov čerstvě uspěl.

Velká Británie ho krátce po loňské ruské agresi zařadila na svůj sankční seznam. Zdůvodnila to skutečností, že byl akcionářem banky Tinkoff, kterou před lety založil. Banka, která investuje do energetiky, má podle Londýna pro ruskou vládu strategický význam a Tiňkov z tohoto faktu těžil. Sankce pro něj znamenaly, že nemohl cestovat do Británie, kde předtím žil. A úřady mu tam taky zmrazily jeho majetek.